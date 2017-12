Volledig Friese finale B-toernooi Gala

Harkema Opeinde en Waskemeer is de finale van het B-toernooi van het 32e Leekster Voetbalgala. In de halve eindstrijd rekenden de Harekieten af met Ezinge: 5-1. Waskemeer bedwong Zevenhuizen, de finalist van vorig jaar, met klein verschil.Ko van Wijk verrichtte vrijdagavond samen met kleinzoon Twan de aftrap in het Sportcentrum. Zestien teams streden om een plek in de finale. Harkema Opeinde werd poulewinnaar van groep A, voor Haulerwijk za, Donkerbroek en debutant Boornbergum. Poule B werd een verrassende prooi voor Ezinge, dat Veenhuizen, Bakkeveen en De Sweach achter zich liet. Zevenhuizen was de beste van groep C. De verliezend finalist eindigde voor Houtigehage, Yde de Punt en FC Fochteloo, dat geen enkel punt behaalde. Waskemeer werd poulewinnaar van groep D, voor debutant Aengwirden, FC Zuidlaren (za) en RWF. In de halve finale was Harkema Opeinde veel te sterk voor Ezinge: 5-1. De andere halve finale was spannender. Waskemeer, met voormalige Rodenaren (ONR en VV Roden) Mitchell Schievels en Freddie van der Velde) in het team, was Zevenhuizen nipt de baas: 3-2. De B-finale – zaterdag 13 januari- gaat tussen Harkema Opeinde en Waskemeer. Beide clubs wonnen het toernooi nog nooit. De laatste keer dat een Friese ploeg het B-toernooi won was in 2004. Naast Harkema Opeinde en Waskemeer plaatsten zich ook Haulerwijk, Houtigehage en Veenhuizen als beste nummers 2 voor het hoofdtoernooi, dat woensdag 27 december van start gaat.