SES Regiocup 2018

De SES Regiocup is een uniek zaalvoetbaltoernooi voor standaardteams uit de regio. De wedstrijden worden gespeeld op een kunstgrasveld in de loods van Wijnne Barends in de haven van Delfzijl. Deze wordt in de tweede week van januari omgedoopt tot het Groningen Seaports Stadion. De boarding langs het veld en de aanwezige licht- en geluidsinstallatie zorgen voor veel spektakel en sfeer. Met dit unieke concept onderscheidt de SES Regiocup zich van andere zaalvoetbaltoernooien die in deze periode in de regio worden gespeeld.Waar de Brede School Noord in de afgelopen jaren door de organisatie van de Eurocup Delfzijl werd omgebouwd tot een stadion, zal dit jaar de loods van Wijnne Barends worden gebruikt. De verhuizing is nodig om het evenement te laten groeien. De afgelopen jaren groeide Eurocup Delfzijl uit tot een internationaal toernooi met aanzien, waar grote voetbalclubs hun jeugd selectie graag naar toe stuurden.De SES Regiocup werd vorig jaar gewonnen door Appingedam, dat in de finale NEC Delfzijl versloeg. Door de fusie tussen De Pelikanen en Appingedam zal zij haar titel niet kunnen verdedigen deze editie. De ontstane fusieclub DVC is dit jaar wel van de partij. Net als de vorige editie wordt de SES Regiocup dit jaar gespeeld op meerdere dagen. Op woensdag 10 en donderdag 11 januari vinden de poulewedstrijden plaats, de finaleavond is op zaterdag 13 januari.Omlandia, Holwierde, Poolster, NEC Delfzijl en DVC nemen het op woensdag 10 januari tegen elkaar op in poule A. Siddeburen, SGV, Farmsum, WEO en Wagenborger Boys treden een dag later in het strijdperk in poule B. De wedstrijden beginnen beide dagen om 19.00 uur. De drie sterkste teams uit elke poule plaatsen zich voor de finaleavond op zaterdag 13 januari. De finaleavond begint om 17.00 uur.