Zaalvoetbal op het Hogeland en in DAL

Nu de winterstop is aangebroken is het weer tijd voor de zaalvoetbaltoernooien die in Loppersum en Uithuizen worden georganiseerd.Zo wordt er van woensdag 27t/m vrijdag 29 december in de Boshal te Loppersum het Boshal Eindejaarstoernooi georganiseerd. Dit jaar is de v.v. Middelstum de organisator en de Middelstumers mogen op woensdag in hun ‘eigen’ poule A De Heracliden, De Fivel en Corenos welkom heten. Op de donderdag komen vervolgens Stedum, Poolster, Loppersum en NEC Delfzijl in actie. Vanuit iedere poule gaan de beste drie ploegen over naar de finaleavond die op vrijdag 30 december op het programma staat. Alle drie de avonden in Loppersum beginnen om 19. 00 uur en na de finaleavond zal er muziek in de kantine van de Boshal zijn.Ook even verderop, in Uithuizen om precies te zijn, wordt er vanaf woensdag gezaalvoetbald. In sportcentrum ‘De Mencke’ wordt op die dag met de vierde editie van de Hogeland Cup begonnen. Een toernooi wat dit jaar een wat andere opzet heeft omdat er dit jaar voor de eerste keer alleen maar ploegen uit de aanstaande nieuwe gemeente het Hogeland meedoen. Op woensdag 27 december wordt begonnen met de poules voor de vijfde en reserveklassers en nadat de A-junioren en vrouwen op donderdag in actie zijn geweest sluiten de teams uit de hogere klasses in het amateurvoetbal op zaterdag 30 december de poulewedstrijden af. Op 3 januari staat vervolgens de finaleavond voor de A-junioren en vrouwen op het programma en op 5 januari is het dan tijd voor de finaleavond voor de hogere teams die om 18.00 uur begint.