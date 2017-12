Wie weet het antwoord .....

Enkele dagen geleden ontving ik een mail met onderstaande foto. Een foto met een hand met daarin een aantal groene korrels . De korrels lagen op het veld waar Vitesse zijn duels opspeelt, het GelreDome in Arnhem.Voor de zekerheid ben ik even naar mijn auto gelopen waar ik constateerde dat de banden toch echt zwart van kleur waren en niet groen. Even googelen gaf ook niet echt uitsluitsel want het enige wat ik vond was de volgende link: http://www.greenfields-kunstgras.nl/nieuws/greenfields-velden-gelredome-en-trainingsaccommodatie-vitesse/ . Een link die mij niet veel verder bracht in mijn ‘speurtocht’ naar het type korrel wat er in de GelreDome was uitgestrooid. Daarom de volgende vraag, wie heeft er enig idee wat voor materiaal er in de GelreDome wordt gebruikt om het veld in topconditie te brengen.