Jaap van der Ploeg en VVSV’09 na dit seizoen uit elkaar.

Jaap van der Ploeg vertrekt na dit seizoen als trainer van VVSV’09. Dat is na overleg tussen trainer en het bestuur van de vijfde klasser uit Ulrum besloten. VVSV’09 liet in het persbericht weten dat de club toe is aan een nieuwe uitdaging na vier jaar dezelfde oefenmeester aan het roer te hebben gehad. Van der Ploeg is naast hoofdtrainer van VVSV’09 dit seizoen ook hoofdtrainer van zondag vijfdeklasser Eenrum waar de gesprekken nog komen over de toekomst van de Leenster bij de roodbaadjes. De verwachting is dat de koploper in zondag 5D en Jaap van der Ploeg daar wel uit gaan komen. Maar het is nog niet zoals de voorzitter van VVSV’09 in het persbericht van de Ulrumers door liet schemeren dat het in Eenrum al in kannen en kruiken is.