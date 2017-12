Marinus Siekman ook volgend seizoen hoofdtrainer Zeester

Marinus Siekman zal ook volgend seizoen als hoofdtrainer in Zoutkamp actief zijn. Het bestuur en spelersgroep waren unaniem van mening dat er voldoende draagvlak is om de verbintenis met de ervaren trainer te verlengen.Zeester kende onder leiding van de stadjer een prima eerste helft van het seizoen en wat er voor heeft gezorgd dat de Zoutkampers op een vijfde plaats de winterstop in gaan. Een vijfde plaats die wat vertekend is want de withemden hebben bijvoorbeeld twee duel minder gespeeld dan Noordpool die drie punten meer op een derde plaats staan. En ook nummer vier Rood Zwart Baflo, dat een duel meer heeft gespeeld, heeft maar drie punten meer dan Zeester zodat duidelijk mag zijn dat de Zoutkampers bij een goede tweede helft van het seizoen mee kunnen gaan doen om de prijzen