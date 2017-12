Help Kom van dat gras af met € 5

Zaterdag kreeg ik onderstaand bericht. Een bericht met de vraag of ik onderstaand artikel wilde plaatsen. Een verzoek waar ik uiteraard aan wilde voldoen. Want uit het bericht begrijp ik dat de strijd tegen het rubbergranulaat/afval nog niet gestreden is. Een strijd waar geld voor nodig en vandaar de vraag om een donatie.Geef ons € 5. Al in 2006 wist RIVM dat er giftige stoffen uit het rubbergranulaat komen. Ernstige gezondheidsrisico’s kon het instituut niet uitsluiten. Maar de Ministers verkozen het onbekende en dus onverantwoorde risico's boven een voorspelde economische schade van € 21 miljoen. De schade aan milieu en volksgezondheid tellen niet mee! Wij zijn heel erg boos na de uitzendingen van ZEMBLA en #Beerput en daarom : Help ons. Wij kijken niet meer machteloos toe. De overheid beschermt ons niet tegen onvoorziene gezondheids- en milieurisico’s. Alleen het Recht kan ons nog redden. #stopSBR en daarom de vraag of er velen zijn die €5- willen doneren en daar voor kunnen gaan naar: https://komvandatgrasaf.nl/doneer-nu/