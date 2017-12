32e Leekster Voetbalgala: Ko van Wijk trapt af.

De 71-jarige Ko van Wijk geeft het startsein op 22 december als de eerste 16 teams om 18.00uur van start gaan tijdens het B-toernooi. Ko, voormalig speler en voorzitter van VV Tolbert, heeft in de voetballerij zijn sporen wel verdiend in deze regio.Het erelid zat tevens in de kantinecommissie en was jeugdtrainer en –leider. Als jeugdvoorzitter nam o.a. hij in 1987 het initiatief een zaaltoernooi te organiseren voor alle jeugdteams van VV Leek, Tolbert en VEV’67. Hieruit is later het welbekende Univé Jeugdvoetbalgala ontstaan, net zoals het Leekster Voetbalgala een begrip in Noordenveld en Westerkwartier. Ondertussen vierde ‘Univé Gala-pionier’ Ko ook nog zijn 10 jarig jeugdvoorzitterschap bij VV Leek Rodenburg, waar hij tevens vicevoorzitter was. Meer dan 25 jaar organiseerde hij het jeugdtoernooi mede, daarna is het tijd geworden voor de jongere garde. Uiteraard is Ko van Wijk, die al vele jaren in Nietap woont, ook een trouw bezoeker van het Leekster Voetbalgala. Zijn lange staat van dienst bij beide verenigingen is voor de organisatie reden geweest Ko van Wijk uit te nodigen om de aftrap te verrichten voor de 32 editie van het Leekster Voetbalgala.De speeldata van het 32e Leekster Voetbalgala:Vrijdag 22 december B-toernooiZaterdag 23 december VrouwentoernooiWoe. 27 + Dond. 28 dec. A-toernooiVrijdag 29 december Vrouwentoernooi 2e rondeZaterdag 30 december A-toernooiZaterdag 6 januari 2018 A-toernooi 2e rondeZaterdag 13 januari 2018 Gala-avond