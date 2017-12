We doen gek, wordt het Zandeweer of Stadskanaal

‘We doen gek’ was de openingszin van de email die ik gisteren vanaf de redactie van de Ommelander Courant kreeg toegestuurd. Want inderdaad we doen gewoon gek en gaan er vanuit dat er in het amateurvoetbal dit weekend gewoon gevoetbald gaat worden.In de mail stond het verzoek of ik voor de krant met het grootste aanbod aan regionaal sportnieuws zaterdag het duel Z.E.C.-Zeester wilde bezoeken. Het antwoord was uiteraard positief want ook in de ‘kelderklasse’ van het amateurvoetbal vermaak ik mij prima. Zowel Z.E.C als Zeester heb ik dit seizoen nog maar een keer zien spelen. Wat de Zandeweersters betrof waren dat de 43 minuten tegen Noordpool en Zeester zag ik in Zoutkamp spelen tegen Rood Zwart Baflo. Zaterdag in Zandeweer staat er een wedstrijd op het programma die beide teams eigenlijk niet mogen verliezen. De thuisploeg niet omdat het bij winst duidelijk opschuift naar de middenmoot en de Zoutkamers niet omdat ze bij verlies juist terugvallen naar de middenmoot. Duidelijke belangen dus in Zandeweer waar het veld zwaar zal zijn omdat de sneeuw en regen van deze week het er allemaal niet beter op heeft gemaakt. Maar men zal in Zandeweer toch wel een keer weer willen spelen hoop ik maar want anders gaan we het zaterdag nog gekker doen. Want naast het thuisspelende SV Bedum is de kans ook groot dat FC LEO op een kunstgrasmat zijn kunsten mag vertonen. De Leensters gaan namelijk op bezoek bij SJS uit Stadskanaal. Daar schijnt namelijk een ‘nepgras’ matje te liggen zodat FC LEO weet dat het zo goed als zeker op zaterdag 16 december in actie komt. En dat was dus vraag nummer twee. Wil je, wanneer Zandeweer wordt afgelast, wel naar het duel SJS-FC LEO. Dat zijn vragen waar ik op dit moment niet over na hoef te denken omdat mijn grote steun en toeverlaat op dit moment qua werkzaamheden al een tijdje uit de running is. Voor Martine waardeloos maar als ‘privéchauffeur’ heeft het ook zijn voordelen al had ik dat heel graag anders gezien. Dus wat gaat het worden zaterdag. Ik durf het niet te zeggen omdat de weersverwachtingen nu niet direct het beeld geven dat we daar blij van moeten worden. Hoewel wanneer ik zie welke coderingen ons weer om de oren zijn gevlogen ga ik maar verder met het systeem wat mijn opa vroeger hanteerde. Gewoon naar buiten kijken en je niets van die paniekzaaiers aantrekken. Mocht het echter Stadskanaal worden, waar ik het complex van SJS nog nooit heb bezocht, dan wacht de Leensters een lastig potje. Eerder dit seizoen zag ik SJS in actie tegen Corenos en zagen we in Roodeschool een goed voetballend SJS. Een SJS wat ook thuis lastig te kloppen is, al ‘flikte’ De Heracliden dat op 2 december wel door in Stadskanaal met 1-2 te winnen. In theorie staat FC LEO voor op SJS maar nog te spelen duels moet je eerst nog maar even winnen. Maar duidelijk is wel dat beide ploegen zich geen verlies kunnen veroorloven willen ze bovenin blijven meedoen in een prachtige competitie wat zaterdag 4D is