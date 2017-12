Voetbal Vereniging Middelstum en trainer Raymond Scholtens na dit seizoen uit elkaar.

De VV Middelstum en trainer Raymond Scholtens zijn overeengekomen dat hun wegen zich na dit seizoen zullen scheiden.Dit is onlangs in goed overleg besloten. De 37-jarige uit Zuidbroek afkomstige Scholtens, voormalig goaltjesdief bij onder andere VV Noordwolde, is bezig aan zijn tweede seizoen bij de blauwhemden. Het zit de voetbalclub niet mee dit jaar. Mede door een lange reeks blessures, is de plaatselijke trots terug te vinden in de onderste regionen van de 4e klasse D zaterdag.