Door werk en blessureleed zit Futsal Usquert 2 op het moment met een vrij dunne selectie. Daarom zijn we op zoek versterking van onze selectie. Lijkt het je leuk om bij een team wat al jaren in de middelmoot van de 4e klasse speelt aan te sluiten? En waar gezelligheid en strijd samen gaat? Stuur een mailtje naar, en we nemen contact met je op!