Hogeland Cup

Nu we weer richting de winterstop gaan komen ook de diverse zaalvoetbaltoernooien weer in beeld. Een van de vele toernooien is de Hogeland Cup, Over dat toernooi krijg ik ook dit jaar weer de nodige vragen. Vragen die ik helaas niet kan beantwoorden omdat ik al sinds 2015 geen deel meer uitmaak van de organisatie. Voor vragen rond dit toernooi dat ergens rond de feestdagen gespeeld wordt verwijs ik daarom naar de website www. hogelandcup.nl waarop de diverse commissieleden staan vermeldt