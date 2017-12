Nu maar hopen dat de ‘Battle of De Marne’ de natte sneeuw overleeft

Zondag 10 december wie als voetballiefhebber in de gemeente De Marne en omstreken niet weet wat er die dag op het programma staat is geen kenner.Zondag 10 december staat het duel Eenrum-Kloosterburen op het programma. Een derby waar iedereen van hoopt dat hij zondag gespeeld kan worden. Een kans die niet heel erg groot is omdat de velden zo langzamerhand wel een beetje verzadigd zijn. Sterker nog die zijn echt doordenkt van het regenwater waar naar alle waarschijnlijkheid ook nog eens wat natte sneeuw over uitgestrooid gaat worden. Kortom, de kans dat er in Eenrum gespeeld wordt is even groot als dat FC Groningen ooit de landstitel gaat pakken. Dat is niet alleen jammer voor de thuisploeg maar uiteraard ook voor de gasten. Want in Kloosterburen stonden er al de nodige sfeeracties op stapel. Maar wat zijn sfeeracties zonder wedstrijd. Dat is precies eender dan een Eenrumer Kermis zonder Grasbaanraces of Carnaval zonder optocht. Dus zal er heel wat op de diverse buienradars gekeken worden in de hoop dat men ziet dat de buien die ons belooft zijn een andere koers gaan nemen. Wat de wedstrijd betreft zijn de zaken helder Eenrum moet zondag winnen omdat het normaal gesproken samen met Amboina gaat uitvechten wie er in zondag 5D kampioen gaat worden. Maar een derby, althans een echte, staat altijd op zichzelf. Dan komen er bij de underdog, en wat Kloosterburen zondag natuurlijk is, andere krachten vrij. Dan worden de reserves even wat meer aangesproken dan tegen bijvoorbeeld Woltersum of Froombosch. Daar zal de thuisploeg zich dus tegen moeten wapenen. En verder is er nog een pikant detail aan het duel want sinds eind november is Wim Nubé als trainer actief in Kloosterburen. De Eenrumer heeft nu samen met zijn assistent Robert Benes, tevens schoonzoon, de technische leiding in Kloosterburen maar, althans dat is de verwachting, zal tegen Eenrum niet op de bank zitten. Of dat ook daadwerkelijk allemaal ook zo is zal zondag rond de klok van 14.00 moeten blijken wanneer er afgetrapt gaat worden in de ‘Battle of De Marne’ die onder leiding staat van scheidsrechter Cleveringa uit Baflo