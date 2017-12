Ezinge-Z.E.C.: De ‘toendraschoenen’ kunnen aan.

Dit weekend staan we voor speelronde 10 in de lagere regionen van de standaardteams. Een speelronde waar ik van verwacht dat er maar weinig duels afgelast gaan worden.Omdat er in het weekend van 2 en 3 december volop werd gevoetbald verwacht ik ook voor het weekend van 9 en 10 december weinig problemen. Er wordt wel de nodige neerslag verwacht maar dat afgezet tegen de bakken vol ellende van vorige week mag dat geen naam hebben. Dat betekent dat ik zaterdagmiddag mooi op tijd terug op de ‘basis’ ben omdat voor mij het duel tussen Ezinge-Z.E.C. op het programma. Waar de Zandeweersters vorig weekend nog in actie kwamen, en van VVT wonnen, speelden de Ezingers hun laatste duel op zaterdag 4 november voor de laatste keer in actie. Dat betekent dat de Ezingers zaterdag vast en zeker wel weer een keer willen voetballen en wat natuurlijk ook geldt voor de ploeg uit Zandeweer. Die hebben de smaak van een zege nog in de mond en willen natuurlijk proberen om de thuisploeg op de ranglijst te passeren. Ezinge heeft namelijk tien punten uit zeven duels en Z.E.C. heeft er 9 uit zes duels. Maar in zaterdag 5C is het een groot verschil in gespeelde duels want Noordpool, VVT, De Lauwers, De Monnik en Holwerd zijn al negen keer in actie geweest terwijl Ezinge nog maar zeven en Z.E.C. zelfs maar zes duels heeft gespeeld. Maar gelukkig komt daar voor beide zaterdag een wedstrijd bij want gezien het feit dat er vorig weekend op grote schaal werd gespeeld verwacht ik ook zaterdag geen enkel probleem maar moeten de ‘toendraschoenen’ wel even uit de kast getrokken worden.