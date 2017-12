Trainer Jan Mulder verlengt contract bij S.V. Marum.

Jan Mulder staat ook volgend seizoen aan het roer bij S.V. Marum . De trainer heeft deze week zijn contract met een jaar verlengd tot de zomer van 2019.Het bestuur en trainer denken met de samenwerking verdere stappen in de ontwikkeling van het team te kunnen zetten. Mulder is bezig aan zijn tweede seizoen als trainer van Marum 1. Na de promotie naar de 2klasse is het doel om het succes voort te zetten