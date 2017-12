Zaterdag zijn de belangen groot in Uithuizen

Waar vorig weekend nog in het teken van het komen en gaan van wedstrijden stond waar ik langs de lijn zou staan is dat dit weekend anders. Dit weekend staat namelijk in het teken van de ‘doorgaanders’Waar het voor veel voetballers, trainers, scheidsrechters, en sommige van mijn collega-freelancers, weer ‘peultjes zweten’ wordt of ze wel of niet binnen of langs de lijnen mogen staan heb ik dat ‘ probleem’ niet. Zo staat voor mij zaterdag het duel tussen Noordpool- Zeester op het programma. Een duel dat dus op kunstgras gespeeld gaat worden of het moet opeens gaan vriezen dat het kraakt of er moeten sneeuwbuien het noorden van Nederland gaan plagen.. Ik weet inmiddels uit eigen ervaring, op een plasticondergrond kan bijna altijd gevoetbald worden.Noordpool verloor zaterdag in en van Holwerd met 3-1 van de plaatselijke hoofdmacht en staat er daarom weer precies eender voor dan voorafgaand aan het duel van twee weken geleden tegen De Lauwers. Er is nog geen man overboord maar de thuisploeg moet het duel tegen een dit seizoen prima presterend Zeester wel winnen. Want bij een eventuele verliespartij kan de geel/zwartebrigade uit Uithuizen in theorie zelf terugvallen naar een achtste plaats op de ranglijst. Een ranglijst die nu al een vertekend beeld geeft en wat na zaterdag alleen maar erger is geworden. Want het zou een groot wonder zijn dat er zaterdag meerdere wedstrijden in 5C gespeeld gaan worden. Er zijn namelijk verenigingen die de laatste weken bijna niet hebben kunnen trainen. Een van die verenigingen is Zeester waar het trainingsveld met gemak een stukje moeras in het natuurgebied op Lauwersoog met gemak kan doorstaan. Want de vele millimeters aan regenwater was door de drainagebuizen gewoon niet af te voeren. Dat is voor de op een keurige vierde plaats staande Zoutkampers een extra handicap naast dat het zaterdag op kunstgras moet spelen. Een ondergrond wat de Zoutkampers misschien wel graag op hun trainingsveld zouden zien. Dinsdagavond hebben de mannen van Marinus Siekman in de sporthal in Leens getraind om zich toch een beetje voor te bereiden op het belangrijk duel tegen Noordpool. Want bij winst in Uithuizen kunnen de withemden al voor de winterstop de stap naar de top drie in zaterdag 5C maken