Roy Kamps ook volgend seizoen trainer bij Niekerk

Dé carrousel gaat weer draaien. Want in de periode dat de bomen kaler worden en de natuurgrasvelden steeds vaker onbespeelbaar zijn is het ook de tijd dat er trainerswisselingen of verlengen te melden zijn,De volgende trainer die zijn contract verlengd geeft is Roy Kamps. De in Bedum woonachtige Roy Kamps zal ook volgend seizoen bij derdeklasser Niekerk voor de groep staan. Kamps is bezig aan zijn eerste seizoen en club en trainer zijn prima tevreden over de samenwerking. Reden genoeg voor de jonge trainer om in Niekerk bij te tekenen