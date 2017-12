Voor zaterdag 25 november is de v.v. Zeester op zoek naar een schaduwwedstrijd. De Zoutkampers willen graag oefenen tegen een vijfdeklasser of een ploeg uit de reserve derde of vierdeklasse. De aanvangstijd waarop men graag wil spelen is 14.30 uur. Voor verdere inlichtingen kan contact opgenomen worden met Andries Zuidersma tel: 06- 83220955