Trainerscarrousel komt wat op toeren

Dé carrousel gaat weer draaien. Want in de periode dat de bomen kaler worden en de natuurgrasvelden steeds vaker onbespeelbaar zijn is het ook de tijd dat er trainerswisselingen of verlengen te melden zijn.De trainerscarrousel begint wat op stoom te komen. Zo gaatverlengen bij vierdeklasser De Heracliden. De inwoner uit Ten Boer is aan zijn eerste jaar in Uithuizermeeden bezig en deze week werd bekend dat De Heracliden graag wilde verlengen. De club is zeer tevreden over de samenwerking met Bouwman die het zelf ook prima naar zijn zin heeft bij de vierdeklasser die op dit moment een zesde plaats op de ranglijst inneemt. Wie ook gaat verlengen isbij derdeklasser Loppersum. Buikema is aan zijn derde jaar als hoofdtrainer van SC Loppersum bezig. Maar club en trainer zien geen enkele aanleiding om daar niet nog minimaal een jaar aan vast te koppelen. Want de inwoner van Loppersum is naast hoofdtrainer ook binnen de jeugdafdeling van de Lopsters actief waarbinnen hij ook prima werk verricht. Wie niet gaat verlengen is. Strating is aan zijn tweede seizoen bij tweedeklasser Omlandia uit Ten Boer bezig en waar dus geen vervolg aan wordt gegeven. In Warffum zal er volgend seizoen een andere trainer voor de groep staan wantzal na dit seizoen als hoofdtrainer vertrekken. De stadjer vindt dat hij na vier seizoenen toe is aan een nieuwe uitdaging zodat Warffum op zoek moet naar een nieuwe trainer