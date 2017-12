Zonder strijd een gewoon potje tussen de ‘blauwen’ en de ‘rooien’

Ik vraag zelden of nooit of ik voor de Ommelander Courant naar een bepaalde wedstrijd. Ik laat mij namelijk liever verrassen zoals ook maandagmorgen weer gebeurde.Soms al op de zondag maar zeker op de vroege maandagmorgen kijk ik naar het programma van de clubs op het Hogeland. Een programma waar ieder weekend weer interessante wedstrijden tussen zitten. Zo wist ik al dat het duel tussen De Heracliden en buurman Corenos voor zaterdag 25 november op het programma stond. Een duel tussen de ‘blauwen’ en de ‘rooien’ was ooit een kreet die ik hoorde waarbij ik dacht, volgens mij spelen de Roodeschoolsters in het wit. Maar wat maakt het ook uit hoe men elkaar noemt want het gaat hier om een derby. Een derby die in competitieverband in Uithuizermeeden vanaf het seizoen ’65-’66 dertien keer werd gespeeld. Zes keer werd er gewonnen door de thuisploeg, vier keer werd er gelijkgespeeld en drie keer gingen de gasten er met de zege vandoor. Wat dat betreft maken beide teams elkaar niet veel. Voor zaterdag zijn de belangen voor beide ploegen groot. De Heracliden gaat bij een driepunter aansluiting krijgen bij de groep achtervolgers op Holwierde en Corenos moet winnen om niet onderin zaterdag 4D terecht te komen. ‘We scoren te weinig” wordt er in het Corenos-kamp geroepen en inderdaad, dertien goals is niet veel. Toch zijn dat er maar vier minder dan de zeventien die ‘Hera’ heeft weten te scoren zodat daar het verschil niet echt in gaat zitten. Het aantal tegengoals is echter een ander verhaal. Heracliden-goalie Pieter Buikema is namelijk al 21 gepasseerd tegenover Sven Knot die 14 keer heeft moeten vissen. Dus wat die statistieken, het aantal tegengoals, zouden de gasten licht favoriet moeten zijn. Maar in een derby telt dat allemaal niet. Zo hoorde ik maandagmiddag Hans Kraay Jr. zeggen dat zijn ploeg, Lienden, in een derby onvoldoende strijd had geleverd. Want dat is zeker in een derby het ‘toverwoord’ strijd. Dat moet er namelijk in een derby zitten. Want als dat zaterdagmiddag in Uithuizermeeden niet aanwezig is dan is het maar een gewoon potje tussen de ‘blauwen’ en de ‘rooien’