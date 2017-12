Na veel geheen en weer toch naar SV Bedum-Surhuisterveen

Ieder nadeel heeft een voordeel is een van de beroemde uitspraken van Johan Cruijff. Een uitspraak die van toepassing is op mijn weekendprogramma. Dit omdat ‘mijn ‘ programma zich afspeelt op het kunstgras en ik dus niet overgeleverd ben aan de grappen en grollen van onze weerprofeten.Waar het wat de zaterdag al snel duidelijk werd waar voor mij de reis naar toe ging was dat voor de zondag anders. Het begon met het duel SV Bedum-Surhuisterveen en waar het uiteindelijk ook mee eindigde. Daar tussendoor had ik ook nog de keuze om te switchen naar het duel Eenrum-Froombosch omdat een van mijn collega-freelancers niet op zondag langs de lijn kon staan. Dat zorgde dat ik inderdaad wisselde naar Eenrum-Froombosch met als plan B, het duel SV Bedum-Surhuisterveen. Een wisseling naar Eenrum niet omdat Eenrum ‘mijn’ club is maar meer om de aanvangstijd. Want om heel eerlijk te zijn, op zondag een aanvangstijd van 14.30 uur is niet echt mijn ding. Maar wanneer het zo is dan is dat zo maar mijn voorkeur op de zondag is toch echt dat de duels om 14.00 uur, of daar in de buurt, beginnen. Maar woensdagmorgen kwam er toch weer een wijziging want mijn jonge collega kon en naar VVSV’09-Rood Zwart Baflo, zodat ik daar geen belverslag van hoefde te maken en hij kon ook naar Eenrum tegen Froombosch. Dat zorgde er dus voor dat ik weer het duel SV Bedum tegen Surhuisterveen kreeg maar wat naast het wat later beginnen ook een voordeel heeft. Mijn ‘toendraschoenen’ hoeven dit weekend niet aan. In Bedum krijgt de thuisploeg bezoek van Surhuisterveen dat door een gestaakt duel en een keer vrij al twee duels achterloopt op de Bedumers. De paarshemden gaan samen met TLC aan de leiding in deze ‘rommelpot’-competitie. De ploeg van Abel Darwinkel heeft 15 punten uit zeven duels weten te scoren en zullen vast nog weleens terugdenken aan het duel tegen VVK wat door de paarshemden volledig onnodig werd verloren. Daar tegenover staat echter de 3-0 zege op een beter voetballend TLC die samen met de Bedumers aan de leiding gaan. Wanneer Surhuisterveen zijn twee op Bedum in te halen duels wint komen ze op 13 punten uit zeven duels wat betekent dat de thuisploeg zondag bij winst een mooie slag kan slaan. Gezien de uitslagen van de opponent uit Friesland mag dat geen probleem zijn voor de paarshemden in een wedstrijd die onder leiding staat van de jonge Maikel Pieterman uit Gasselternijveen. Een arbiter waar ik van verwacht dat hij het duel in Bedum in ieder geval niet later dan 14.30 uur laat beginnen.