Een gelijkspel op ‘Het Noorden’ of slaat Marco Consten toe.

Zaterdag en zondag staat voor veel teams in het amateurvoetbal de vijfde speelronde op het programma. Een vijfde speelronde die door velen wordt gezien als de slotronde van een eerste periode waarin het kaf al een beetje van het koren is gescheiden.SV Bedum gaat zondag als koploper op bezoek bij middenmoter VVK uit Groningen. De Bedumers staan na vier duels trots alleen bovenaan in een na vier duels al totaal ontwrichte competitie. Want er zijn vier ploegen, waaronder Bedum en VVK, die vier duels hebben gespeeld, acht hebben er drie duels gespeeld en Surhuisterveen is nog maar twee keer in actie gekomen waarbij het twee keer wist te winnen. Dat zorgt dus voor een vertekende stand in de vierde klasse B. Maar Surhuisterveen, Bakkeveen, Gruno en SVMH moeten hun achterstallige wedstrijden eerst nog winnen voordat er een verandering in de stand komt. Zondag wacht dus VVK dat met vier punten uit 4 duels niet alleen naar boven maar ook naar beneden moet kijken. Iets wat niet geldt voor de Bedumers die een prima start van het seizoen doormaken. Het is al eerder gezegd maar in Marco Consten heeft Bedum een spits in huis die een neusje voor de goal heeft. Van de negen goals die Bedum tot nu toe scoorde werden er acht door de 33-jarige spits tegen het netje gewerkt. Wat dat betreft is Consten met zijn tweede jeugd in Bedum bezig want ook in de seizoenen 2007/2008 en 2008/2009 wist hij in ‘dienst’ van de toen nog ‘de blauwen’ meer dan twintig keer te scoren. En gezien het gemiddelde van twee per wedstrijd moet dat ook dit seizoen kunnen lukken. Waar Marco als spits een gemiddelde van twee per duel heeft geldt dat ook voor VVK. Maar daarbij gaat het echter om de tegentreffers. VVK wist namelijk vijf keer te scoren en kreeg in de vier duels acht treffers tegen Bedum dat negen keer scoorde en zes tegentreffers moest incasseren. Dus wat dat betreft staat er zondag op sportpark Het Noorden een duel op het programma tussen twee teams die in theorie aan elkaar gewaagd zijn.