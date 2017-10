Hoe staan de zaken er op het Hogeland voor deel 6

Zaterdag en zondag staat voor veel teams in het amateurvoetbal de vijfde speelronde op het programma. Een vijfde speelronde die door velen wordt gezien als de slotronde van een eerste periode waarin het kaf al een beetje van het koren is gescheiden. Daarom gaat Puurvoetbalonline de diverse competities even belichten om te kijken hoe de verenigingen in het OC-gebied er op dit moment voorstaan.Waar Zeester en Noordpool van een redelijk tot goede start van het seizoen mogen spreken geldt dat wat minder voor. De formatie van Jan Potma vindt zich na vier duels met zeven punten terug op een zesde plaats op de ranglijst. Dat betekent dat de Bafloërs al zo goed als zeker zijn uitgeschakeld voor de eerste periode. Want natuurlijk is het een utopie dat de bovenste vijf ploegen allemaal instorten zodat RZB er met de eerste periode vandoor zal gaan. Een RZB dat voor het seizoen ook als een van de titelkandidaten werd gezien. Waar die geluiden niet te horen waren was in Feerwerd waarvorig seizoen matig presteerde. Maar dat was vorig seizoen want dit seizoen hoopt men bij de Ezingers op betere tijden. Iets wat snel kan omdat de vereniging, die na het seizoen 2018-2019, naar het Westerkwartier vertrekt, op een tiende plaats eindigde. Gezien het toch wel aanwezige potentieel moet dit jaar een plaats bij de beste zeven wel haalbaar zijn. Of dat ook geldt vooris nog afwachten want de Zandeweersters zijn een beetje ongelukkig aan het seizoen begonnen. In het eerste competitieduel in Warfstermolen was er een arbiter die een blik met rode en gele kaarten opentrok en waar Z.E.C. een week later tegen De Monnik de nodige hinder van ondervond. In het derde duel, tegen VVSV’09, werden de eerste punten behaald en vervolgens werd het team van Anthonie Argus vorige week tegen Noordpool binnen 35 minuten naar een 0-5 achterstand getikt. Daarna was het klaar in Zandeweer omdat er wat irritatie kwam en ook bij de arbitrage de stoppen compleet doorsloegen. Dat zorgt dat de Zandeweersters op plaats tien staan waarbij het afwachten is wat de ploeg nog op kan brengen in de duels die er in eerste instantie tot de winterstop nog komen om te proberen wat plaatsen te stijgen. Een paar plaatsen stijgen zal ookwel willen maar door het niet of nauwelijks kunnen trainen van een aantal spelers is dat ver weg voor de Ulrumers. Want met een punt uit vier duels weet de formatie uit Ulrum dat het tot de zwakke broeders in zaterdag 5C behoort. Vorig seizoen wist de formatie van trainer Jaap van der Ploeg twaalf punten te scoren en de doelstelling is om dat aantal dit seizoen te verbeteren.