Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De voetbalvereniging Omlandia uit Ten Boer zoekt voor het trainen van de keepers van de teams in de onderbouw een keepertrainer. Voor verdere inlichtingen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Henk Jullens, voorzitter TJC. Henk is te bereiken via het volgende emailadres: