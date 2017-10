Hoe staan de zaken er op het Hogeland voor deel 5

Zaterdag en zondag staat voor veel teams in het amateurvoetbal de vijfde speelronde op het programma. Een vijfde speelronde die door velen wordt gezien als de slotronde van een eerste periode waarin het kaf al een beetje van het koren is gescheiden. Daarom gaat Puurvoetbalonline de diverse competities even belichten om te kijken hoe de verenigingen in het OC-gebied er op dit moment voorstaan.Waar Eenrum in zondag 5D bovenin meedoet, geldt dat niet voorenDe Warffumers vinden zich na vier duels met twee punten terug op de negende plaats en Kloosterburen heeft aan zijn tot nu toe gespeelde drie duels een punt overgehouden. Een punt wat werd behaald in de streekderby tegen Warffum dat zijn tweede punt wist te behalen in de derby tegen ….. Eenrum. Dat geeft het beeld dat zowel Warffum als Kloosterburen zich dit seizoen wel kunnen opladen voor de streekderby’s maar dat het in de andere wedstrijden wat meer moeite heeft om met de juiste instelling ten strijde te trekken. Want dat is tot nu toe het verhaal in Warffum en Kloosterburen. Een verhaal dat er voor zorgt dat de doelstelling, het meedoen om de prijzen, nu al bijna als een utopie gezien kan worden. Niet alleen in zondag 5D is er een verschil in gespeelde duels. Dat geldt sinds het achter ons liggend weekend namelijk ook voor zaterdag 5C. Dit omdat het duel tussen Z.E.C. en Noordpool zaterdag na 43 gestaakt werd bij een stand van 0-5 in het voordeel van de gasten. Maar doordat het duel gestaakt werd is de derby nog niet in de tussenstand opgenomen. Dat zorgt datin verliespunten gelijk staat metdat op dit moment een verdienstelijke derde plaats inneemt. De Zoutkampers wisten drie van de vier duels te winnen want van Holwerd, De Lauwers en De Monnik werd gewonnen en van Rood Zwart Baflo werd verloren. Een verliespartij die volgens de Zoutkampers niet nodig was geweest. Maar Zeester kan, ondanks het verlies tegen RZB, spreken van een prima start van het seizoen. Iets wat ook gezegd kan worden van Noordpool dat zaterdag in Zandeweer in de eerste vijfendertig minuten prima aanvallen en dito aanvallen liet zien. Het moet dan ook vreemd lopen wanneer het jonge Noordpool in het resterende gedeelte van het duel niet nog meer gaat scoren, en wat zou betekenen dat ook Noordpool op 9 punten uit vier duels komt. Verder is het vijfde duel voor de formatie van trainer Jur Smit er aanstaande zaterdag een belangrijke. Noordpool gaat namelijk tijdens een herfstachtig weekend richting Schiermonnikoog waar De Monnik als opponent wacht. Een De Monnik dat nu nog een tweede plaats inneemt en waarvan Zeester hoopt dat het duel op het Waddeneiland een voor hun gunstige gelijke stand na negentig minuten gaat krijgen.