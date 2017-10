Hoe staan de zaken er op het Hogeland voor deel 4

Zaterdag en zondag staat voor veel teams in het amateurvoetbal de vijfde speelronde op het programma. Een vijfde speelronde die door velen wordt gezien als de slotronde van een eerste periode waarin het kaf al een beetje van het koren is gescheiden. Daarom gaat Puurvoetbalonline de diverse competities even belichten om te kijken hoe de verenigingen in het OC-gebied er op dit moment voorstaan.Waar Corenos, De Fivel en Stedum voorzichtig mogen denken aan het aansluiten bij de bovenste helft van de ranglijst in zaterdag 4D Is dat vooreneven andere koek. Beide ploegen moeten zaterdag echt winnen willen ze na vijf duels niet echt in de onderste regionen terecht komen. Dat winnen moet voor De Heracliden gaan gebeuren in het thuisduel tegen Westerlee. De ploeg van Ronald Bouwman staat na vier duels op een negende plaats met vier punten. De Meisters wonnen uit bij SGV, speelden gelijk tegen OKVC en verloren van Poolster en SIOS. Dat betekent dat De Heracliden van de nummers 13 en 14 niet verloor maar tegen Poolster en SIOS geen punten pakte. Met Westerlee komt er zaterdag niet direct een hoogvlieger naar Uithuizermeeden want Westerlee staat tiende met eveneens vier punten uit vier duels. Dus wat dat betreft een cruciaal duel voor de blauwhemden die echt moeten winnen om niet al vroeg in het seizoen in de problemen te komen. Voor wie dat ook geldt, is Middelstum want ook die blauwhemden kenden een matige start van het seizoen. Voor de Middelstumers begon het op 23 september allemaal nog mooi. De heropening van een vernieuwd sportveld, een elektronisch scorebord en drie punten in de streekderby tegen De Fivel. Maar het gezegde een zwaluw maakt nog geen zomer kon vervolgens in Middelstum uit de kast getrokken worden want wat volgde waren drie nederlagen voor de ploeg van trainer Raymond Scholtens. Dat zorgt dat Middelstum zaterdag op bezoek bij FC LEO moet winnen om niet nog verder in de problemen te komen. Want dat die problemen er, met drie nederlagen op rij, zijn is wel duidelijk.Waar er geen problemen zijn is in Bedum. Daar gaat de zondagtak van de paarshemden verrassend aan de leiding in zondag 4B. Na vier duels hebben de mannen van Abel Darwinkel al negen punten gescoord en staan daardoor twee punten voor op Gruno, SVMH en Bakkeveen. Dus mag men binnenspreken van een mooie doorstart van het zondagvoetbal. Een doorstart die gestalte kreeg door de inspanningen van Abel Darwinkel en het enthousiasme van teamleider Wim Helder die er samen voor zorgden dat de zondagtak van een nieuw elan werd voorzien. Als een voetballiefhebber die is opgegroeid met voetballen op zondag vind ik het prachtig dat de inspanningen van vooral Abel en Wim tot nu toe op fraaie wijze beloond worden. Waar het in Bedum op de zondag crescendo gaat geldt dat ook inwaar de plaatselijke hoofdmacht in een ‘bal op dak elf’-competitie bovenaan staat. De Eenrumers hebben vier duels gespeeld en drie keer gewonnen en een keer gelijkgespeeld en wat ze dus tien punten heeft opgeleverd. Daarmee staan ze een punt voor op Eext dat echter nog maar drie keer in actie kwam maar wel de volle buit binnen heeft. Van Eenrum vind ik dat het aan zijn stand verplicht is om voor het kampioenschap te gaan. Met de komst van Jaap van der Ploeg kwamen ook een aantal versterkingen naar Eenrum die het niveau van de ploeg duidelijk op een hoger level kunnen brengen. En in een competitie waarin het kaf na vier duels al van het koren gescheiden is mag dan duidelijk zijn dat het bijna honderdjarige Eenrum dit seizoen prima zaken kan doen. Zorgen dat je tegen de zwakkere broeders geen punten laat liggen en van de directe concurrentie niet verliezen en je bent al een aardig eindje op weg naar een mooi einde van een toch wel bijzonder seizoen. Dit weekend en ook het volgend weekend zijn de Eenrumers vrij in de ‘bal op dak elf’-competitie maar gelukkig hebben de roodbaadjes voor zondag 29 oktober nog een oefentegenstander kunnen vinden in het in de vierde klasse prima presterende SVMH zodat de ploeg in het ritme blijft om richting de winterstop goede zaken te kunnen blijven doen.