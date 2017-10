Hoe staan de zaken er voor op het Hogeland deel 3.

Zaterdag en zondag staan voor veel teams in het teken van de vijfde speelronde. Een vijfde speelronde die door velen wordt gezien als de slotronde van een eerste periode waarin het kaf al een beetje van het koren is gescheiden. Daarom gaat Puurvoetbalonline de diverse competities even belichten om te kijken hoe de verenigingen in het OC-gebied er op dit moment voorstaan.geldt voor velen als de gedoodverfde favoriet voor de titel in zaterdag 4D. Maar na vier duels hebben de ‘Spieksters’ al vijf verliespunten en daardoor een achterstand van 5 punten op koploper Holwierde. Dat zegt natuurlijk nog niks maar de kracht van de huidige koploper betekent wel dat het nog een stevige klus voor Poolster gaat worden om de titel te veroveren. Dat de formatie van Jaap Danhof om de prijzen gaat meedoen, staat buiten kijf maar het Holwierde van Eddy Tuik heeft in zijn eerste vier duels al laten zien dat het ook als een titelkandidaat mag worden gezien.staat als promovendus op een keurige zesde plaats en mag dus van een prima start van het seizoen spreken. Stedum won van GEO en Middelstum, verloor van FC LEO en speelde gelijk tegen SIOS. Uitslagen die, althans zo waren de berichten allemaal redelijk in orde waren. Dit weekend krijgt Stedum bezoek van Poolster. Een duel wat door de Stedumers als een mooie test kan worden gezien. Een goed resultaat tegen de Spieksters betekent namelijk dat Stedum echt bovenin gaat meedoen maar bij een verliespartij zal het even een ‘terugval’ naar de middenmoot worden.kent een wisselvallige start want de ploeg van trainer Simon Schuil won twee van de vier duels maar verloor er ook twee. Na afloop van het duel Westerlee-De Fivel sprak Simon Schuil van een gestolen zege. Door het uitgebreid de‘lezen ‘ van Bietsj heb ik geen idee van hoe het met 1-3 verloren duel tegen Corenos precies is gegaan. Maar een ding is zeker, om in de bovenste helft van de ranglijst te blijven moeten de Oranjehemden zaterdag wel winnen van het nog puntloze SGV dat natuurlijk wel steeds dichter bij zijn eerste overwinning van het seizoen komt.kende een wat moeizame start van het seizoen. De Roodeschoolsters creëerden zich in de eerste drie wedstrijden een groot aantal kansen maar gescoord werd er te weinig. De eerste overwinning moet niet te lang wegblijven waren de woorden van Peter Ernst na afloop van het duel tegen SJS wat veertien dagen geleden in 1-1 eindigde. Maar zaterdag was het zo ver want in Zeerijp ging Corenos er met de winst vandoor zodat er in Roodeschool heel voorzichtig naar boven gekeken kan worden