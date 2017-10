Hoe staan de zaken er voor op het ‘Hogeland’ deel 2.

Zaterdag en zondag staan voor veel teams in het teken van de vijfde speelronde. Een vijfde speelronde die door velen wordt gezien als de slotronde van een eerste periode waarin het kaf al een beetje van het koren is gescheiden. Daarom gaat Puurvoetbalonline de diverse competities even belichten om te kijken hoe de verenigingen in het OC-gebied er op dit moment voorstaanIn zaterdag 3C spelen er twee verenigingen uit de toekomstige nieuwe gemeente Het Hogeland. Aan de kop in deze competitie gaatdat zijn vier eerste competitieduels wist te winnen. De Lopsters krijgen zaterdag bezoek van het Niekerk van Roy Kamps die vorig jaar nog trainer was van de tweede derdeklasser in het OC-gebied,. Waar de Lopsters plaats een innemen doet ook Noordwolde prima mee. De ploeg van Bennie de Jong speelde tot nu toe drie keer en wist twee keer te winnen. Een keer werd er verloren en twee weken geleden werd het thuisduel tegen DVC afgelast. Noordwolde bezet daardoor op dit moment een vijfde plaats maar staat qua puntverlies gelijk aan nummer twee HFC ’15.Waar er in zaterdag 3C twee clubs uit het Ommelandergebied uitkomen zijn dat in zaterdag 4D een paar meer. Dankzij een portie geluk, want meer was het echt niet, vonden de acht Ommelander Clubs elkaar namelijk terug in een gezamenlijke poule. Een poule met nu al een voor velen verrassende stand. Want achter koploper Holwierde, die nog zonder puntverlies is, neemt hetvan trainer Willem Kluin namelijk een tweede plaats in met tien punten uit vier duels. Dat is een prima prestatie van de formatie uit Sauwerd die deze zomer Reinder Haaksema naar het nabijgelegen Winsum zagen vertrekken. Een vertrek wat het spel van SIOS misschien wel ten goede is gekomen. Buiten kijf staat dat ‘Hakie’ een prima voetballer is maar die er onbewust misschien wel voor zorgde dat er spelers onvoldoende tot ontplooiing kwamen. Iets wat je wel vaker binnen een team ziet gebeuren. Maar in Sauwerd kunnen ze spreken van een prima seizoenstart en zijn ze misschien wel op weg naar iets moois. In Leens sprak spits Rowan Rozema ergens in een voetbalbijlage uit datom de prijzen mee moest kunnen doen. De woorden van de spits komen tot nu toe aardig uit maar het seizoen is nog lang. Maar de eerste negen punten zijn binnen voor de Leensters die overigens wel twee potentiele laagvliegers, OKVC en SGV, als tegenstander troffen.