Hoe staan de zaken er voor op het ‘Hogeland’.

Zaterdag en zondag staan voor veel teams in het teken van de vijfde speelronde. Een vijfde speelronde die door velen wordt gezien als de slotronde van een eerste periode waarin het kaf al een beetje van het koren is gescheiden. Daarom gaat Puurvoetbalonline de diverse competities even belichten om te kijken hoe de verenigingen in het OC-gebied er op dit moment voorstaan.In de eerste klasse speelt alleenals we het hebben over de verenigingen van de toekomstige gemeente Het Hogeland. De Winsumers hebben tot nu toe vier duels gespeeld waarvan er twee werden gewonnen en twee verloren. Dat betekent dat de formatie van trainer Robert Bos op dit moment een achtste positie inneemt en het aanstaande zaterdag al voor een cruciaal duel staat. De Winsumers gaan namelijk op bezoek bij Be Quick Dokkum dat met vier punten uit evenveel duels een tiende positie inneemt. Willen de groen/witten aansluiting houden bij de bovenste helft van de ranglijst dan moet er zaterdag in het volgens velen pittoreske Dokkum dus gewonnen worden van een de twee voetbalverenigingen die het stadje rijk is.In Bedum speelt de zaterdagtak van devoor het tweede jaar in de tweede klasse. Waar het vorig seizoen op een achtste plaats werd afgesloten ging het in de vier eerste duels van dit seizoen crescendo met de formatie van trainer Remy van der Wal. De eerste drie duels werden gewonnen en zaterdag werd er een 2-2 uit het vuur gesleept tegen het sterke De Weide. Dat zorgt dat de Bedumers op een tweede plaats staan met twee punten achterstand op koploper Pelikaan S en een punt voorsprong op nummer drie Klazienaveen. De laatste ploeg komt zaterdag naar Bedum zodat de paarshemden bij een eventuele winst een gat naar Klazienaveen en de overige achtervolgers kan slaan. Wat dat betreft zijn het cruciale weken voor de Bedumers die op 28 oktober namelijk op bezoek gaan bij DZOH dat op dit moment nog op een vierde plaats staat. Maar de start, met tien punten uit vier duels is in ieder geval veel belovend voor de SV Bedum.