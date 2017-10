Lastig thuisduel voor koploper Loppersum

Zaterdag en zondag staat voor veel teams in het amateurvoetbal de vijfde speelronde op het programma. Een vijfde speelronde die door velen wordt gezien als de slotronde van een eerste periode waarin het kaf al een beetje van het koren is gescheiden.Waar ik in eerste instantie voor het duel SV Bedum-Klazienaveen werd gevraagd werd het door, een voor mij, wat ongelukkige aanvangstijd van 15.00 uur in Bedum voor mij het duel tussen de koploper in 3C, Loppersum en middenmoter Niekerk. Loppersum is na vier duels nog zonder puntverlies en speelt zaterdag tegen een Niekerk dat twee keer heeft gewonnen en twee keer gewonnen waarbij het bijzondere is dat de Niekerkers hun beide uitduels hebben gewonnen en hun beide thuisduels hebben verloren. Dat zou in Jip en Janneke voetbaltaal kunnen betekenen dat Niekerk geen ploeg is die het spel echt kan maken maar in uitduels lastig te bestrijden is. Dus wat betreft wacht er voor Loppersum een mooie uitdaging tegen een Niekerk wat vorig weekend nog met 3-5, door o.a. vier goals van Jeroen Beerlings, van Mamio te winnen dat zijn eerste drie competitieduels had gewonnen. Loppersum hoeft de gasten uit Niekerk dus niet te onderschatten maar dat is trainer Henk Buikema wel toevertrouwd. De ervaren Buikema weet als geen ander wat zijn ploeg wel en niet kan en ook niet moet doen dus mogen we verwachten dat het zaterdag in Loppersum een interessant duel wordt tussen koploper Loppersum en middenmoter Niekerk. Een duel dat vorig seizoen voor de eerste keer op het programma stond en eindigde in een 2-0 overwinning voor de Lopsters