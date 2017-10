Met een ‘Jaap Zuidemaiaanse’ –instelling hoeft Warffum voor geen ploeg bang te zijn

Dit weekend staat speelronde vier op het programma. Een speelronde die onder zomerse temperaturen gespeeld gaat worden. Want als de temperaturen komen die de ‘weertechneuten’ voor Nederland in petto hebben dan beloofd het qua weer in ieder geval een fraai weekend te worden.Vandaag is het precies een jaar geleden dat Jaap Zuidema overleed aan de gevolgen van de zo gevreesde ziekte. Jaap was tot aan zijn ziek worden teamleider van Warffum 1. Jaap deed dat op een bevlogen manier die past bij iemand wat een winnaar is. Jaap Zuidema zou zich namelijk kapot geërgerd hebben aan de matige start van de Warffumers in dit nog prille seizoen. In de eerste wedstrijd, de streekderby tegen Eenrum zag het er nog goed uit bij de geelhemden. Er werd op z’n ‘Jaap Zuidemaiaans ‘ gestreden voor iedere bal en Warffum sleepte in Eenrum een terecht gelijkspel uit het vuur. Een punt waar de teamleider tevreden mee zou zijn geweest. Maar dat zou een week later anders zijn geweest. Want toen verloren de Warffumers in eigen huis met 3- 1 van Groen Geel. Een nederlaag die volgens het verslag in de OC niet nodig was geweest. Vorige week in Kloosterburen had er misschien ook wel meer ingezeten wanneer er vanaf het begin op zijn ‘Jaap Zuidemaiaans ‘ was gespeeld. Want Jaap Zuidema zou wel hebben begrepen dat de thuisploeg even een moeilijke week had door het vertrek van hun trainer. Die zou de mouwtjes figuurlijk nog even wat verder omhoog hebben gedaan om te zorgen dat Kloosterburen het sportief gezien nog wat lastiger zou krijgen door de withemden op een tweede nederlaag te trakteren. Dit weekend krijgt Warffum een redelijk onbekende ploeg op bezoek. Op bezoek komt Zevenhuizen dat het de zich teruggetrokken Borgercompagnie is komen vervangen. De ploeg van Gezinus Oosterhuis, twee jaar geleden nog actief in Zoutkamp, staat op een zesde plaats en zal er alles aan gelegen zijn om het duel in Warffum winnend af te sluiten. Dat zal ook moeten wil Zevenhuizen in de bovenste regionen blijven meedoen. Warffum zal echter ook moeten winnen want anders kan het seizoen waarin de club honderd jaar bestaat weleens een heel vervelend seizoen worden. En het lijkt met dat niemand dat laatste wil binnen Warffum. Maar wellicht moet de ploeg daarvoor iets meer in de geest van Jaap Zuidema spelen want met een ‘Jaap Zuidemaiaanse’ –instelling hoeft Warffum voor geen enkele ploeg in zondag 5D bang te zijn.