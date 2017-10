Wordt het in Zandweer een ‘heet’ middagje voor Noordpool …

Dit weekend staat speelronde vier op het programma. Een speelronde die onder zomerse temperaturen gespeeld gaat worden. Want als de temperaturen komen die de ‘weertechneuten’ voor Nederland in petto hebben dan beloofd het qua weer in ieder geval een fraai weekend te worden.Er zijn derby’s en er zijn derby’s in voetballand wonderland. Een duel tussen vroeger Eenrum en Hunsingo was er eentje. Een duel tussen Corenos en De Heracliden is er eentje en het duel tussen Z.E.C. en Noordpool is ook een echte en dat duel staat zaterdag voor mij op het programma. Zaterdag spelen beide teams in Zandeweer voor de vijfde keer tegen elkaar. Een keer, in het seizoen 2010-2011, won de thuisploeg met 2-0 en een seizoen later ging Noordpool er met een 1-7 overwinning vandoor. Daarna duurde het tot het seizoen 2015-2016 voordat er weer tegen elkaar werd gespeeld en toen werd het in Zandeweer een gelijkspel: 1-1. Vorig jaar werd het eveneens een gelijkspel toen er na negentig minuten en een beetje 2-2 op het scorebord stond. Of er morgen weer een gelijkspel is nu nog niet te voorspellen maar het zou wel een eindstand zijn die voor de formatie zou tellen als verlies. Want Noordpool kan zich nu al bijna geen puntverlies meer veroorloven wanneer het wil meedoen om de prijzen. Want de ploegen 3 t/m 7 hebben 6 punten en de twee teams aan de leiding, Ternaard en De Monnik 9 punten. Dus na drie duels is er in zaterdag 5C voorlopig al een beetje een schifting gemaakt. Maar een derby is altijd andere koek dan een normaal competitieduel. In een derby spelen er andere belangen mee en dat zal morgen in Zandeweer niet anders zijn. Want de thuisploeg zal natuurlijk willen stunten tegen de buren uit Uithuizen en wie weet tovert trainer Anthonie Argus wel een van zijn gerechten tevoorschijn waar hij ruim tien jaar geleden in Ezinge nog furore mee maakte. Iets wat het vorig seizoen in Feerwerd niet lukte omdat de huidige generatie Ezingers de specerijen van Argus niet goed verteerde. Maar wie weet morgen Zandeweer wel en mocht dat zo zijn, dan staat Noordpool nog een ‘heet’ middagje Zandeweer te wachten.