Godlinze winnaar fair play prijs, OZW en Leo Loon op 2e en 3e plek

Voetbalvereniging Godlinze is over het seizoen 2016-2017 het sportiefst in district Noord gebleken. En daarmee winnen ze de jaarlijkse fair play prijs van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Het stad-Groninger OZW eindigde op plek 2, terwijl LEO Loon de 3e positie inneemt. In het klassement over het gehele district Noord bezetten ze de 1e, 2e en 4e positie. Daarmee is Godlinze dus het sportiefst in heel Noord-Nederland, terwijl LEO Loon zich de sportiefste vereniging van de provincie Drenthe mag noemen. De prijs wordt binnenkort uitgereikt.Met het jaarlijks uitreiken van de fair play prijs wil de vereniging van scheidsrechters uit de regio Groningen - Assen het belang van fair play en respect benadrukken, sportief gedrag belonen en stimuleren. In heel district Noord wordt hetzelfde puntensysteem gehanteerd. Alle teams van de vereniging worden in de berekeningen meegenomen. Gele en rode kaarten en overige strafzaken worden meegenomen in de beoordeling.Voorzitter Robert van Dorst: 'We snappen ook wel dat clubs liever kampioen worden, maar hechten toch veel waarde aan sportief gedrag. Zeker in het kader van alle discussies rondom het thema respect. In het verleden wonnen achtereenvolgens Corenos, OKVC (2x), Poolster, SVMH, Loppersum, Eenrum, Glimmen, FC Grootegast, Niekerk, GSAVV Forward, ZFC Zuidlaren, De Wilper Boys (2x) en Peize. Klik hier voor het overzicht.De volledige lijst over het seizoen 2016-2017 is te vinden op www.covsgroningen.nl. Na Godlinze, OZW en Leo Loon completeren Lycurgus, TLC, Noordwolde, Amicitia VMC, Peize, Stadspark en Rolder Boys de top-10. De prijs wordt op een later te bepalen moment uitgereikt.De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is met 230 leden, bijna honderd aangesloten voetbalverenigingen en ongeveer veertig individuele donateurs de grootste scheidsrechtersvereniging van Nederland. De vereniging is aangesloten bij de koepelorganisatie COVS en organiseert onder andere trainingen, lezingen, technische dagen en ontspannende activiteiten. Daarnaast biedt de vereniging scheidsrechters tal van faciliteiten. De vereniging roert zich ook op het gebied van respect en fair play, opleiding en begeleiding en spelregels. De vereniging is actief in een groot deel van de provincie Groningen en in de kop van Drenthe (van Delfzijl tot Assen). Meer informatie over de vereniging is te vinden op www.covsgroningen.nl.