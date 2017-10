Kloosterburen wil revanche en Warffum moet winnen.

Dit weekend staat speelronde drie op het programma. Een speelronde die al met de eerste afgelastingen te maken kan krijgen. Dit omdat Harma Boer, en alle andere ‘weerkenners’, ons vooral op zaterdag bakken vol met slecht weer beloven.Zondag staat voor mij het duel Kloosterburen-Warffum op het programma. Een duel wat in een nog pril seizoen al de tweede streekderby is. Kloosterburen en Warffum zijn beide niet goed aan het seizoen begonnen. De Warffumers speelden in hun seizoensouverture nog hoopgevend gelijk tegen Eenrum maar verloren vorige week hopeloos met 3- 1 van Groen Geel. En dat is in een seizoen waarin je als team mee wilt gaan doen om de prijzen niet goed. Kloosterburen was tijdens de eerste speelronde vrij en speelde vorige week dus zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Dat werd een regelrechte afgang want de withemden werden door een niet eens geweldig Eext op een 10-2 nederlaag getrakteerd. Een nederlaag wat betekende dat er nog wel het nodige werk aan de winkel is in Kloosterburen waar het trainersduo Oosterhuis/Benes in de voetbalbijlage van denog sprak van dat een plaats bij de eerste vier mogelijk moest zijn. Maar door een verandering in zijn werkzaamheden is Pieter Oosterhuis ondertussen vertrokken uit Kloosterburen waar er ook geluiden te beluisteren zijn dat er sportief gezien even een paar mindere jaren aankomen. Er zijn wel jeugdige talenten in aantocht maar die zijn nu nog net even te jong om bij de eerste selectie aan te sluiten. Hoewel.. er zijn trainers die van het standpunt uitgaan dat goed genoeg ook oud genoeg is en waar Kloosterburen in het verleden de nodige successen mee heeft behaalt. Voor zondag tegen Warffum zal Robert Benes nu de verantwoordelijke man zijn bij Kloosterburen zodat men in het Marnedorp even rustig kan kijken hoe het nu verder moet richting een nieuwe hoofdtrainer. Dit omdat de in Kruisweg woonachtige Benes niet over de vereiste papieren beschikt. Dat laatste is in Warffum geen probleem waar Simon Bos voor het vierde jaar aan het roer staat. Ook Bos liet in de voetbalbijlage van de OC optekenen dat hij met zijn ploeg om de prijzen wil spelen. Dat betekent dat Warffum zondagmiddag in Kloosterburen moet winnen want bij een eventueel verlies spelen de Warffumers in zowel de eerste periode als in de strijd om de titel al min of meer een figurantenrol. Wat de thuisploeg betreft zal het duel tegen Warffum in het teken staan van revanche nemen. Revanche voor een ontluisterende nederlaag tegen Eext en die Kloosterburen onwaardig was. Want Kloosterburen heeft deze zomer wel afscheid genomen van enkele spelers die naar een lager elftal zijn vertrokken maar een zeperd zoals tegen Eext wil de ploeg vast niet nog een keer gaan meemaken.