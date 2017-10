Voor Corenos is de boodschap duidelijk

Waar ik eerder in de week nog ‘melding’ maakte van het feit dat ik zaterdag voor de Ommelander Courant naar het duel Noordpool-Blija mocht is daar door de regenval van de laatste dagen een koerswijziging gekomen.Na een rit op de donderdag over de afsluitdijk, wat eigenlijk gekkenwerk was, kreeg ik donderdag eenmaal in Alkmaar gearriveerd een mail binnen met een programmawijziging voor dit weekend. Het vele regenwater wat er was gevallen zorgde dat ik de vraag kreeg of ik wel naar het duel Corenos-SJS wilde en bij een eventuele afgelasting naar het volleyballen in Bedum. Gezien het feit dat er vanaf donderdagavond tot nu, zaterdagmorgen 5.30 uur, volgens mij niet heel veel regenwater naar beneden is gekomen denk ik persoonlijk dat het voetballen in Roodeschool wel doorgaat. Hoewel….we het vandaag helaas niet droog zullen houden. Voor Corenos is de boodschap vanmiddag duidelijk. Wanneer de ploeg van trainer Peter Ernst een beetje bovenin wil meedoen dan moet er vandaag van SJS uit Stadskanaal gewonnen worden. Corenos verloor zijn eerste wedstrijd uit tegen GEO met 1-0 en vorige week werd er met 2-2 gelijkgespeeld tegen promovendus Westerlee. Dat zorgt dat de ploeg uit Roodeschool niet van een daverende start kan spreken maar wat in zaterdag 4D nog niet voor ‘paniek’ hoeft te zorgen. Want in deze mooie poule heeft alleen promovendus Holwierde de volle buit aan punten weten te scoren. Tegenstander SJS won vorige week met 3-2 van Middelstum maar dat was volgens teamleider Bart Poortinga niet nodig geweest wanneer de Middelstumers hun kansen beter hadden benut. Een week eerder verloor SJS zijn eerste duel want in dat duel was Westerlee met 3-2 te sterk voor de ploeg uit Stadskanaal. Dus wat dat betreft liggen er mogelijkheden voor thuisploeg Corenos die met een overwinning prima zaken kan doen,...mits de regen roet in het 'voetbaleten' gooit.