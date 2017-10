Kloosterburen en Pieter Oosterhuis per direct uit elkaar.

De eerste trainersmutatie in het Ommelandergebied is een feit. Want in Kloosterburen gaan de plaatselijke voetbalvereniging en trainer Pieter Oosterhuis per direct uit elkaar,Gisteren maakte de voetbalvereniging Kloosterburen bekend dat Pieter Oosterhuis door verandering van werkzaamheden niet langer meer als hoofdtrainer actief te zijn. Oosterhuis kwam voor het seizoen 2016-2017 als opvolger van Willem Pettinga naar Kloosterburen waar nu dus een einde aan is gekomen en de v.v. Kloosterburen op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer.