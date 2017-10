Clinic betaald voetbalscheidsrechter Siemen Mulder voor verenigingsscheidsrechters in Assen

Tijdens de Week van de Scheidsrechter verzorgt scheidsrechter betaald voetbal Siemen Mulder een clinic voor verenigingsscheidsrechters en pupillen-scheidsrechters van de voetbalverenigingen in Assen en omgeving. Deze avond wordt op woensdag 11 oktober gehouden in het clubgebouw van Achilles 1894. De clinic wordt de clubs aangeboden door de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.Siemen Mulder uit het Groningse Uithuizen is inmiddels een bekend gezicht als scheidsrechter betaald voetbal. Tijdens de clinic vertelt hij over zijn ervaringen als scheidsrechter én geeft hij de aanwezige (verenigings-) scheidsrechters praktische tips. Hij maakt daarbij gebruik van actuele beelden. De avond beging om 20.00 uur, de ontvangst is vanaf 19.30 uur.Alle verenigingsscheidsrechters en pupillen-scheidsrechters van de voetbalverenigingen uit Assen en omgeving worden via hun eigen scheidsrechterscoördinator (van de club) uitgenodigd. Ook verenigingsscheidsrechters van andere voetbalverenigingen zijn van harte welkom. Ze worden dan wel gevraagd zich even aan te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ."> Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Meer informatie over de avond is te vinden op www.covsgroningen.nl.De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is met circa 230 leden de grootste scheidsrechtersvereniging van Nederland. De vereniging is actief van Delfzijl tot en met Assen. De vereniging organiseert activiteiten voor scheidsrechters (trainingen, lezingen e.d.) en biedt de leden faciliteiten. Ook richting voetbalverenigingen en op het gebied van respect en fair play is de vereniging actief.