FC LEO zoekt trainer tweede selectie

FC LEO is voor het trainen van de B-selectie en de coaching en begeleiding van haar tweede elftal per direct op zoek naar een trainer/coach. Het tweede elftal komt uit in de reserve derde klasse van de KNVB. De beoogde trainer is nog niet in het bezit van UEFA TC3 maar wel bereid om deze opleiding volgend seizoen te volgen. FC LEO neemt de kosten van de opleiding voor haar rekening. Als tegenprestatie zal de kandidaat minimaal drie seizoenen de B-selectie trainen en het tweede elftal begeleiden. Ben je geïnteresseerd in een leuke uitdaging bij een mooie dorpsvereniging, maak dit dan kenbaar met motivatie aan Arjen Fledderman,