Voor Noordpool is het zaterdag aan of afhaken

Dit weekend staat speelronde drie op het programma. Een speelronde die nu al vroeg in het seizoen al met de eerste afgelastingen te maken kan krijgen. Dit omdat Harma Boer en alle andere ‘weerkenners’ ons bakken vol met slecht weer beloven.Zaterdag staat voor mij het duel Noordpool-Blija op het programma. Een duel wat voor formatie in het teken van aanhaken of voorlopig afhaken staat. In zaterdag 5C zijn De Monnik, Ternaard, GSVV en De Lauwers nog zonder puntverlies en wil Noordpool bij dit viertal in de buurt blijven dan moet er zaterdag absoluut gewonnen worden. Iets wat zaterdag zeker moet kunnen tegen een Blija dat al sinds het seizoen 2012/13 in de onderste regionen van de vijfde klasse bivakkeert en ook in de eerste twee duels van dit nog prille seizoen weinig verbetering liet zien. Nadat Noordpool in zijn eerste wedstrijd VVT op een 5-1 nederlaag trakteerde ging het vorige week met 6-0 onderuit tegen Ternaard. Een duidelijke nederlaag voor de ploeg van trainer Jur Smit die zich zaterdag op het kunstgras van Uithuizen zal willen revancheren voor deze nederlaag. Iets wat zoals gezegd moet kunnen omdat Blija met een doelsaldo van 4-12 niet echt tof aan het seizoen is begonnen. Maar wat voor de Friezen pleit is dat het in zijn beide wedstrijden wel steeds twee keer wist te scoren. Dus dat is iets waar de geel/zwartebrigade wel even rekening mee moet houden wil men het duel tegen Blija winnend afsluiten. Een kunstgrasduel wat sowieso doorgaat en wat ik nog maar moet zien dat dit ook voor alle andere wedstrijden geldt.