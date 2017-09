Stevige klus Kloosterburen in seizoensouveture

Dit weekend hebben we de laatste dag van september en de eerste dag van oktober op de kalender staan en gaan we alweer aan de tweede speelronde in het amateurvoetbal beginnen. Dat betekent dus dat we op de zaterdag en zondagmiddagen weer op de velden van de diverse amateurverenigingen te vinden zijn. Van de wedstrijden waar ik voor de Ommelander Courant in de weekenden aanwezig ben zal ik proberen om daar iedere week een voorbeschouwing te maken. Ik zeg bewust proberen, omdat ik door zaken die voor mij steeds belangrijker worden nergens op vastgepind wil worden.Op de maandag is het iedere keer weer een verassing waar ik op de zaterdag en zondag langs de lijn mag staan. Zo kwam daar maandag de mail met daarin het verzoek of ik zondag het duel Kloosterburen-Eext wilde bezoeken. Uiteraard volgde daar een positief antwoord op omdat ik met beide verenigingen wel wat heb. Wanneer ik sportpark Westerklooster op loop dan loop ik een complex op die voetbal ademt. Alles ziet er tip top uit en is in mijn beleving minimaal derde klasse waardig. Niet dat andere complexen er niet netjes bijliggen maar ‘Kloosterburen’ heeft iets wat niet uit te leggen is. Hoe de withemden er op dit moment voorstaan is een ander verhaal. Want in een poule met elf teams was de formatie van het trainersduo Oosterhuis/Benes degene die met een voetballoze zondag begon. Dat betekent dat men in Kloosterburen nog niet weet waar men staat omdat de drie wedstrijden in het bekertoernooi wisselende uitslagen, twee forse nederlagen tegen Geel Wit en Surhuisterveen, en een overwinning op De Walden, lieten zien. Maar de verwachtingen zijn hooggespannen van het trainersduo. Want in de voetbalbijlage van deviel te lezen dat de withemden voor een top 4 gaan. Om dat te realiseren zou een overwinning op het op zondag op bezoek komende Eext een prima start zijn. Een Eext wat zondag zijn eerste wedstrijd met 2-0 wist te winnen van Froombosch. Wat dat zegt over de kracht van de Eextenaren is natuurlijk niet te zeggen hoewel er wel wordt gezegd dat Froombosch er in verhouding tot het vorig seizoen sterker op is geworden. Maar gevoelsmatig denk ik dat Kloosterburen er in zijn seizoensouverture een stevige klus voor zijn kiezen gaat krijgen op sportpark Westerklooster waar de kantine een ware metamorfose heeft ondergaan.