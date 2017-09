Duel in Zoutkamp cruciaal voor Zeester en Rood Zwart Baflo

Dit weekend hebben we de laatste dag van september en de eerste dag van oktober op de kalender staan en gaan we alweer aan de tweede speelronde in het amateurvoetbal beginnen. Dat betekent dus dat we op de zaterdag en zondagmiddagen weer op de velden van de diverse amateurverenigingen te vinden zijn. Van de wedstrijden waar ik voor de Ommelander Courant in de weekenden aanwezig ben zal ik proberen om daar iedere week een voorbeschouwing te maken. Ik zeg bewust proberen, omdat ik door zaken die voor mij steeds belangrijker worden nergens op vastgepind wil worden.Op de maandag is het iedere keer weer een verassing waar ik op de zaterdag en zondag langs de lijn mag staan. Zo kwam daar maandag de mail of ik op zaterdag een bezoek wilde brengen aan Zoutkamp waar de plaatselijke hoofdmacht het op zaterdag gaat opnemen tegen Rood Zwart Baflo. Zeester wist zaterdag zijn eerste wedstrijd van het seizoen winnend af te sluiten. In Holwerd werd de club met de gelijknamige naam op een 3-1 nederlaag getrakteerd waarbij de drie goals zeer verrassend werden gescoord door Bennie Striekwold. Voor Rood Zwart Baflo begon het seizoen duidelijk slechter. De Bafloërs gingen zaterdag namelijk met 2-1 onderuit tegen gemeentegenoot Ezinge. Dat zorgt dat er zaterdag in Zoutkamp voor de formatie van Jan Potma direct druk op het duel staat. Want willen de Bafloërs nog mee willen doen om de eerste periode dan moet er gewonnen worden. In zaterdag 5C zijn er namelijk zeven ploegen die hun eerste wedstrijd gewonnen hebben en je hoeft geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben om te weten dat er bij een paar teams daar een volgende overwinning aan toegevoegd zal worden. Een van die teams zou Zeester kunnen zijn maar dan moeten de Zoutkampers het beter doen dan in het vorige seizoen. Toen kregen de withemden namelijk een lesje in effectiviteit van de ploeg uit Baflo. Of dat zaterdag ook gaat gebeuren is nog maar de vraag. Want je zult toch denken dat de ploeg uit het vissersdorp, waar in de selectie weinig is veranderd behalve de komst van Bennie Striekwold, die wat van die nederlaag van vorig jaar heeft geleert. Dus wat betreft staat er een interessant duel op het programma in Zoutkamp waar beide ploegen moeten winnen om in de race te blijven voor de eerste periodetitel.