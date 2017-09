EenrumWarffum: De 'gekheid' is ook keer afgelopen

Dit weekend gaan we eindelijk echt beginnen waar het gaat om het amateurvoetbal. Dat betekent dat we op zaterdag en zondagmiddagen weer op de velden van de diverse amateurverenigingen te vinden zijn. Van de wedstrijden waar ik voor de Ommelander Courant in de weekenden aanwezig ben zal ik proberen om daar iedere week een voorbeschouwing te maken. Ik zeg bewust proberen, omdat ik door zaken die voor mij steeds belangrijker worden nergens op vastgepind wil worden.Zondag staat voor mij het duel Eenrum-Warffum op het programma. Een van de zes Ommelander-derby’s in zondag 5D waar vanaf zondag weer elf teams in uitkomen. Want voor het zich teruggetrokken Borgercompagnie komt Zevenhuizen in de plaats. Het verhaal Eenrum is duidelijk. De roodbaadjes hebben zich deze zomer aardig weten te versterken waarbij voorzitter Jannes de Vries, althans volgens de regionale ‘tabloids’, die in de buidel heeft moeten tasten. Tim Spijk, Roy Kamps, Sander Smit, Roy Knevelman en Lammert Brinkhuizen kun je namelijk zeker op vijfde klasse niveau wel om een boodschap sturen. Bij de Warffumers is ook een nieuw gezicht te zien want daar keerde Marko Stoepker terug van zijn uitstapje naar eerst Hunsingo en later de zondagtak van Winsum. In de voetbalbijlage viel te lezen dat ook Warffum mee wil gaan doen om de prijzen wat betekent dat het zondag in Eenrum een pittig duel gaat worden. Een duel ook met twee coaches, Jaap van der Ploeg en Simon Bos, die duidelijk verbaal aanwezig zijn. Op basis van eerdere resultaten, en het thuisvoordeel is Eenrum favoriet. Maar aan alle ‘gekheid’, de laatste zes competitieduels tussen Eenrum en Warffum in Eenrum werden door de thuisploeg gewonnen, komt een keer een einde en dat zou prima zondag kunnen zijn want eerlijk is eerlijk, de verwachtingen zijn hooggespannen bij de roodbaadjes.