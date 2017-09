Noordpool blijft zaterdag baas in eigen huis.

Dit weekend gaan we eindelijk echt beginnen waar het gaat om het amateurvoetbal. Dat betekent dat we op zaterdag en zondagmiddagen weer op de velden van de diverse amateurverenigingen te vinden zijn. Van de wedstrijden waar ik voor de Ommelander Courant in de weekenden aanwezig ben zal ik proberen om daar iedere week een voorbeschouwing te maken. Ik zeg bewust proberen, omdat ik door zaken die voor mij steeds belangrijker worden nergens op vastgepind wil worden.Zaterdag staat voor mij het duel tussen Noordpool en VVT uit Twijzelerheide op het programma. Een duel tussen een, volgens trainer Jur Smit, nog wat mentaal zwak Noordpool en een meer fysiek spelend VVT. Een VVT dat vorig jaar op een elfde plaats eindigde in de poule waar ook Zeester, VVSV’09, Rood Zwart Baflo en Ezinge in vertegenwoordigd waren. Dat betekent dat VVT niet als een hoogvlieger gezien moet worden zodat Noordpool normaal gesproken het duel winnend gaat afsluiten. Dit omdat er op een kunstgrasmat gespeeld wordt en waar ik niet van weet of men in Twijzelerheide over een dergelijk veld beschikt. Om daar even wat informatie over te verzamelen was echter onmogelijk want de site van VVT gaf van alles aan qua cijfers en letters maar ook het woord error en dat is geen goed teken.Noordpool-trainer Jur Smit wil met zijn piepjonge selectie, zo was in de voetbalbijlage van de OC te lezen, graag bovenin meedoen maar weet ook dat dit nog een lastige klus wordt. Een gebrek aan routine kan de ploeg, zeker in de uitwedstrijden in het Friese, namelijk behoorlijk gaan opbreken. Want natuurlijk zullen er duels bij zijn uit de categorie ‘Dan zal er strijd geleverd moeten worden waarbij het voetballend allemaal best wat minder mag zijn. Maar morgen in het thuisduel tegen VVT is dat anders. Want op het eigen vertrouwde kunstgras moeten de jonkies van Noordpool van VVT kunnen winnen.