Jouad Boufarra wil de rollen omdraaien bij Veendam 1894.

Jouad Boufarra werd pas in april door Veendam 1894 gecontracteerd als hoofdtrainer van de zondagafdeling toen Roelof Rutgers besloot om zijn contract te laten ontbinden. Maar desondanks heeft de 37-jarige Boufarra al een aardige indruk van zijn nieuwe vereniging gekregen.,,Waar een vereniging een profielschets maakt van het type trainer dat men zoekt geldt dat natuurlijk ook voor een trainer. Voordat ik bij een vereniging mijn interesse kenbaar maak heb ik eerst gekeken of de club aan mijn criteria die ik als trainer heb voldoet. Dat laatste moet men niet als hoogdravend zien maar meer als wat ik bij een vereniging hoop te vinden. Zo moet men een gezonde maar realistische ambitie hebben, een jeugdafdeling wat voor een bepaalde continuïteit binnen de vereniging moet zorgen en de accommodatie moet niet abominabel slecht zijn. Ik moet zeggen aan al deze criteria voldoet Veendam 1894. Om bij het complex te beginnen, binnenkort zal er ook hier op kunstgras getraind en gespeeld kunnen worden. Laat een ding duidelijk zijn, ik ben een voorstander van het spelen en trainen op gewoon gras. Maar bij een vereniging met een groot aantal teams, en wat Veendam 1894 is, kun je bijna niet zonder,” aldus Jouad Boufarra die aan het einde van het seizoen het eerste zondagteam vijf keer zag spelen. ,,Wat ik toen zag was datgene wat je ook las in de diverse media. Het was vaker een strijd tegen Marnix Kolder en Angelo Cijntje dan tegen Veendam 1894 . Dat is iets waar de ploeg zich meer tegen moet gaan wapenen en waar ik ook zeker de nodige aandacht aan ga besteden.” Waar Jouad Boufarra ook de nodige aandacht aan wil besteden is de jeugd die op termijn bij de eerste selectie moet aansluiten. ,,Vaak gebeurt het dat er jeugdspelers zijn die met de senioren mogen meetrainen zodat de hoofdtrainer kan zien wat voor vlees hij in de kuip heeft. Ik draai het andersom. Ik wil ze in hun eigen vertrouwde omgeving zien spelen en trainen. Ik wil zien wie de leiders en de volgers zijn. Daarom zal ik die lichting ook met regelmaat gaan trainen zodat ik ze leer kennen en de jongens mee als trainer leren kennen, vertelt Jouad Boufarra die verder denkt dat er een groot aantal teams om de prijzen gaan spelen. ,,Ik denk dat de onderlinge verschillen klein zullen zijn zodat er misschien wel acht ploegen zijn die een rol van betekenis spelen en waar ik van hoop en verwacht dat Veendam 1894 daar een van is.”