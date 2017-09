Kenny Koning: ,,De middenmoot moet voor Noordster haalbaar zijn.”

De voetbalvereniging Noordster kende een bizar seizoen 2016-2017. Tot aan de winterstop bivakkeerde men namelijk in de onderste regionen van de tweede klasse. Maar nadat Kenny Koning de in de winter vertrokken Jaap Danhof opvolgde ging het crescendo inmet een uiteindelijke promotie naar de eerste klasse als gevolg.Toen Kenny Koning in januari 2017 aan zijn klus als hoofdtrainer van Noordster begon was de situatie volgens de oud-doelman verre van rooskleurig. ,,Noordster stond er door allerlei omstandigheden slecht voor. We zijn toen stevig aan de slag gegaan om het tij te doen keren. Er moest namelijk echt wat gebeuren om uit de lagere regionen te komen. In de seizoenen daarvoor, toen ik bij Noordster nog als keeper actief was, deden we steeds mee om de prijzen en daarom was die situatie in de winterstop ook een beetje Noordster onwaardig.”Het mocht dan Noordster onwaardig zijn, Kenny Koning wist ook dat de eerste resultaten na de winterstop van groot belang zouden zijn. ,,Je kunt het als trainer allemaal nog zo mooi bedenken het zijn uiteindelijk de resultaten die bepalen of men in je visie gaan geloven. Gelukkig begonnen we na de winter direct punten te pakken en wat de stemming binnen de vereniging deed veranderen.” Maar dat het seizoen 2016-2017 met een promotie naar de eerste klasse afgesloten zou gaan worden had ook Koning niet verwacht. ,,De kracht van Noordster is altijd wel een sterk collectief geweest maar dat dit gevoel al zo snel terugkeerde had ik echt niet verwacht.” De daardoor ook niet helemaal verwachtte promotie zorgt er in Nieuwe Pekela echter niet voor dat er met angst en beven naar het nieuwe seizoen gekeken wordt weet de Kenny Koning. ,,We hebben als doelstelling een plaats in de middenmoot. Dat is absoluut een reële optie. Ik ben niet iemand die gaat roepen dat handhaven onze doelstelling is. Dat is mij net even te gemakkelijk. Want niemand wil degraderen maar wanneer we dat allemaal gaan roepen wordt het een saai verhaal, aldus de oud-doelman die naast dat hij de hoofdmacht van Noordster traint ook actief is binnen FC Emmen. ,,Bij Emmen train ik dit seizoen de JO13-1. Ik moet zeggen ook daar zie ik een mooie uitdaging in. Jeugdige talenten het nodige op voetbalgebied bijbrengen is natuurlijk prachtig om te doen. Wanneer je daarnaast ook nog hoofdtrainer bent van de club waar je jarenlang als keeper en jeugdtrainer voor actief bent geweest maakt dat het alleen maar leuker, aldus Koning die zich tot slot niet waagt aan voorspellingen. ,,We weten allemaal dat de eerste vijf duels vaak van cruciaal belang zijn. Kom je die een beetje goed door dan kan het een mooi seizoen worden. Maar, en dan kijk ik even naar ons in het afgelopen seizoen, de juiste flow later in het seizoen kan ook verrassingen zorgen.”