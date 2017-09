Arend Scholtens wacht leuke uitdaging bij PJC.

Dit weekend gaan we eindelijk weer om het ‘eggie’ spelen. Weg met de oefenduels die door sommige trainers, spelers of arbiters ook wel bekerwedstrijden worden genoemd. We gaan nu echt los en dat zorgde voor een groot aantal bijdrages die ik voor de diverse voetbalbijlages mocht leveren. Om precies te zijn waren het er deze keer in totaal eenendertig want het artikel over Borgercompagnie kreeg opeens een hernieuwde versie. Als aanloop naar het seizoen 2017-2018 wil ik proberen om van deze eenendertig er voor zaterdagmiddag nog zoveel mogelijk online te zetten.Voor Arend Scholtens wacht er in Nieuwe Pekela een mooie uitdaging. Want na vier seizoenen als hoofdtrainer bij Sellingen actief te zijn geweest staat hij met ingang van het nieuwe seizoen bij het na vijf seizoenen in de vijfde naar de vierde klasse gepromoveerde PJC voor de groep. Arend Scholtens heeft duidelijk zin in zijn nieuwe uitdaging bij het gepromoveerde PJC, de club die na vijf jaar in de vijfde klasse het dit jaar weer een klasse hoger mag proberen. ,,Na vier seizoenen bij Sellingen was ik toe aan een nieuwe uitdaging die ik naar mijn gevoel heb gevonden bij PJC. Doordat ik met Sellingen een paar keer in competitieverband tegen ze heb gespeeld kende ik de club een beetje en dat gaf mij een beeld van een mooie stabiele club. En ik moet zeggen in de eerste weken van onze samenwerking is dat beeld alleen maar versterkt.”Met PJC hoopt Arend Scholtens dan ook toe te werken naar een positie als een stabiele vierdeklasser. Iets wat volgens de 56-jarige trainer-coach absoluut mogelijk moet zijn. ,,PJC werd vorig seizoen, na een toch nog pittige strijd met SPW, kampioen in de vijfde klasse met een totaal van zeventig punten. Dat is natuurlijk een enorm aantal en wat eigenlijk een beetje betekent dat je eigenlijk in de vierde klasse ook wel mee moet kunnen komen. Dat hangt vaak af van de eerste vijf wedstrijden wordt er vaak gezegd. Ik denk ook dat dit ook wel zo is. Direct in een juistezorgt voor sfeer in de ploeg en een trainingsopkomst die zeer acceptabel is. Want we weten allemaal hoe het werkt, bij wat mindere resultaten zijn er vaak meer excuses om niet te komen trainen.”Wanneer Scholtens deze laatste woorden uitspreekt voegt hij daar direct aan toe dat hij zich daar niet meer druk om maakt. ,,Die tijd is echt geweest. Vroeger als speler dacht je niet zo maar de tijden zijn veranderd. Daar moet je als trainer mee kunnen omgaan want anders wordt het vak van trainer een hele vervelende hobby. “ Maar wat dat betreft heeft Arend Scholtens bij PJC niets te klagen want de selectie van de Pekelders, met een mix van jong en oud, ziet het uitkomen in de vierde klasse als een mooie uitdaging. ,, Dat proef ik inderdaad in alles en dat is natuurlijk voor een trainer prettig werken. En waar het schip strandt, zien we wel maar ik ben er van overtuigd dat we minimaal in de middenmoot gaan eindigen. Want daarvoor is er voldoende kwaliteit aanwezig, aldus Scholtens die zich niet waagt aan welke voorspelling dan ook. ,,Dat is koffiedik kijken en daar doe ik niet aan.”