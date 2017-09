Bert Brugge wil met Pekelder Boys stappen maken.

Waar het jarenlang crescendo ging met Pekelder Boys in de vierde klasse ging het de twee laatste seizoenen maar moeizaam. Tot twee keer toe moesten denamelijk via de nacompetitie het vege lijf redden. En dat laatste is iets wat Bert Brugge als nieuwe hoofdtrainer dit seizoen wil voorkomen.Bron: De Koerier,,Onze tegenstanders moeten weer angst krijgen om naar het Rutger Oldeboom Sportpark te komen, begint Bert Brugge zijn verhaal. ,,Daar bedoel ik niet mee dat we onze opponenten figuurlijk met het met tussen de tanden moeten op staan wachten. Maar ik bedoel er wel mee dat er sportief gezien beter moet dan er de laatste twee seizoenen is gebeurd. Pekelder Boys ken ik als een ploeg die sinds de promotie na het seizoen 2009-2010 van de vijfde naar de vierde naar de vijfde klasse nooit echt in de problemen is geweest. Sterker nog, in de seizoenen 2012-2013 en 2013-2014 werd zelfs om promotie naar de derde klasse gespeeld.”Bert Brugge zegt het met niet zoveel woorden maar de in Siddeburen woonachtige oefenmeester wil Pekelder Boys wel weer graag naar een hoger plan brengen. ,, Je moet als nieuwe trainer niet direct hoog van de toren gaan blazen maar je mag wel een doelstelling hebben. En die is inderdaad om Pekelder Boys weer mee te laten doen om de prijzen. Let wel dat is een doelstelling en geen vast gegeven. Want iedereen weet dat veel afhangt van zeg naar de eerste vijf of zes duels in de competitie. Is de start namelijk een beetje goed dan hebben we absoluut een selectie die zich niet druk hoeft te maken om lijfsbehoud,” aldus Bert Brugge die zich nu al kan verheugen op de duels tegen clubs uit de regio. ,,Dat zijn altijd wedstrijden op zich maar die maken een competitie altijd leuker. En aan ons de mooie taak om in die competitie met Pekelder Boys een rol van betekenis in te gaan spelen.”