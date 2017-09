Robert Nieborg: ,,Muntendam moet meedoen om de prijzen.”

Het seizoen 2016-2017 bracht Muntendam net geen promotie naar de tweede klasse. Maar toch kijkt trainer Robert Nieborg terug op een voor Muntendam prima seizoen al hoopt hij uiteraard dat het seizoen 2017-2018 succesvoller voor de Muntendammers gaat uitpakken.,,We mogen als Muntendam niet klagen over de resultaten in het achter ons liggend seizoen. In onze competitie was Gomos uiteindelijk veel te sterk en moesten we daardoor genoegen nemen met een tweede plaats. In de nacompetitie hadden we vervolgens de pech dat we SC Stadskanaal troffen. Die waren gewoon een maatje te groot waardoor we ook dit seizoen weer in de derde klasse uitkomen. “De keurige tweede plaats van het vorig seizoen is, zo weet ook Robert Nieborg, geen garantie voor de toekomst. ,,In tegendeel zou ik bijna zeggen. De overige ploegen kijken ook naar de ranglijst en weten natuurlijk ook wel dat er qua selectie bij ons weinig veranderd is. Dat betekent dat wij een prima selectie hebben voor een competitie die als pittig mag worden gezien. We hebben bijvoorbeeld alleen al te maken met zes tegenstanders hier uit de buurt. Dat zorgt voor de nodige derby’s die voor de omzet in de kantines goed zullen zijn. Maar het zijn ook de wedstrijden waarin het nodige kan gebeuren waar het gaat om winst of verlies. Dus wat dat betreft zijn de resultaten uit het verleden absoluut geen garantie voor de toekomst. “Waar Muntendam vorig seizoen in Gomos een opponent trof die gewoon te sterk was verwacht Robert Nieborg dit jaar een ander competitieverloop. ,,Voor mij zijn ASVB, ZNC en ook Wildervank titelkandidaat met Veendam 1894 als een gevaarlijke outsider. En wat onze rol is denk ik toch dat wij weer een rol van betekenis gaan spelen. En persoonlijk vind ik dat we dat, gezien de potentie die er bij Muntendam absoluut aanwezig is, eigenlijk ook wel een beetje aan onze stand verplicht zijn, is een duidelijk standpunt van een hoofdtrainer die aan zijn tweede volledig seizoen bij Muntendam begint.