Henry Schut: ,,DWZ moet om de prijzen mee kunnen doen.”

Bron: De KoerierTwee keer vertrok de nu 29-jarige Henry Hut naar elders om daar zijn geluk te beproeven als voetballer. Maar beide keren kwam hij terug naar DWZ, de club waar hij voor altijd zijn hart aan heeft verpand.,,DWZ is en zal ook altijd mijn club blijven, vertelt Henry Hut wat direct de vraag oproept waarom hij dan twee keer naar elders is vertrokken. ,,De eerste keer was toen ik hier bij DWZ in de jeugd voetbalde. Toen verhuisde ik naar Wildervank omdat we hier toen maar weinig jeugd hadden en ik nog te jong voor de senioren was. Toen ik echter 15 jaar werd ben ik direct weer bij DWZ teruggekeerd. Rond mijn negentiende ben ik nog een keer vertrokken. Via een paar jongens, dat ik van school kende, ben ik toen voor vier seizoenen naar Bareveld gegaan om vervolgens voor een seizoen naar Hoogezand te verhuizen. Maar de ' roep' van DWZ werd steeds sterker zodat ik voor aanvang seizoen 2013-2014 ben teruggekeerd en hier ook niet meer weg zal gaan. DWZ heeft namelijk een bepaalde sfeer en gezelligheid dat mij enorm aanspreekt, aldus de voetballer die op dit moment topscoorder aller tijden bij zijn club is. Een topscoorder die, ondertussen 29 jaar oud, nog steeds razend fanatiek is. ,,Dat klopt absoluut en ik denk dat er bij DWZ meer inzit dan er op dit moment uitkomt. We zijn in sommige wedstrijden namelijk vaak wat te gemakzuchtig. Wanneer dat er wat uitgaat dan moeten ook wij bovenin meekunnen doen. Zo komen er binnen afzienbare tijd enkele talentvolle B-junioren aan. Die kunnen de concurrentie alleen maar groter maken. Ik was ook nog maar 15 jaar toen ik in het eerste elftal kwam dus waarom zou dat nu niet kunnen, aldus een duidelijke Henry Hut die dat ook is over de prestaties van 'zijn' DWZ in het komend seizoen. ,,We moeten als doelstelling hebben dat we eindelijk een keer mee gaan doen om de prijzen. We hebben namelijk best een aardige selectie en in Henk Oosterwold een kundige trainer dus wat betreft ben ik richting dit seizoen optimistisch gestemd."