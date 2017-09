Toen waren er weer elf in zondag 5D

Waar het er ruim een week naar uitzag dat de competitie in zondag 5D uit tien clubs zou bestaan is er vandaag toch een elfde vereniging aan dit schamel aantal toegevoegd. Want op verzoek van de KNVB maakt Zevenhuizen de overstap van zondag 5C naar 5D.Deze week men bij Zevenhuizen het verzoek of de vijfdeklasser er wat voor voelde om de overstap naar het tiental in 5D te maken. Een verzoek wat men in Zevenhuizen even in beraad nam. De bond wilde op woensdag 20 september graag uitsluitsel hebben en waar de voetbalvereniging zich keurig aan hield. Want vandaag, 20 september ’17, kwam voor de KNVB het verlossende woord dat Zevenhuizen akkoord ging met de verhuizing naar zondag 5D. Wat de ploegen in 5D van Zevenhuizen is niet precies te zeggen maar dat ze sterker zijn dan Borgercompagnie is even zeker als dat Barcelona van FC Groningen ook appelmoes zou maken. Dus wat dat betreft mogen we stellen dat zondag 5D er kwalitatief sterker op is geworden. Zevenhuizen krijgt het speelnummer van Borgercompagnie wat betekent dat de ploeg van Gezinus Oosterhuis, oud-trainer Zeester, zondagmiddag Amboina ontvangt en de spelers van Oosterstreek nog even een week geduld moeten hebben voordat ze in actie mogen komen. Iets wat overigens in 5D voor de voetbalvereniging Kloosterburen geldt.